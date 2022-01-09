‘Z kuşağı' sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 ila 200 bin TL arasında | Video

Sosyal medya ile birlikte Z kuşağında meslek tercihleri değişti. Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, sosyal medya fenomenlerinin aylık gelirlerinin 20 ile 200 bin TL arasında değiştiğine değinirken, ailelere de uyarılarda bulundu.