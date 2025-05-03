Zehir tacirlerine yapılan baskında 34 şüpheli tutuklandı | Video
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, toplam 600 personelin katılımıyla düzenlediği operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklandı, 7 şüpheliden ise 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.
34 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 41 şüpheliden 34'ü tutuklanırken, 7 şüpheliden 4'ü adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.
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