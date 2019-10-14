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Çalışan ve çocuk sahibi olan annelere müjde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 7 ilde 0-60 aylık arasındaki çocuklarını bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına her ay 100 euro mali destek sağlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

7 İLDE UYGULANACAK

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde SGK tarafından uygulanacağını bildirdi. Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı bulacağını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti: "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca, mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye de tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği de sağlanacak."

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Çalışan ve çocuk sahibi olan annelere müjde!
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