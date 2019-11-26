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Müge Anlı (26 Kasım 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! 7. kocasını sevgilisine öldürten kadın...

26.11.2019 | 13:52

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran yasak aşk cinayeti! atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınına; kan donduran yasak aşk cinayeti itirafı damga vurdu! Necla Özyürek'in 7. kocası Hayrettin Atasoy'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil Hayrettin Atasoy'un polis sorgusunda; yasak aşk yaşadığı sevgilisi Necla Özyürek'in evli olduğu 7. kocası Turgut Özyürek'i "Sana iş buldum" diye kandırarak öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı. 7. kocasını sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü tahmin edilen Necla Özyürek ise kaçarken otobüsün içinde polis arafıdan yakalanarak gözaltına alındığı anların görüntüleri yayınlandı.

Kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı! Turgut Özyürek'in eşi otogarda gözaltına alındı! Katil zanlısı Hayrettin Atasoy'un ablası canlı yayında! Polis ve Jandarma ekipleri cinayet bölgesinde Turgut Özyürek'in cesedini arıyor!

MÜGE ANLI'DA YASAK AŞK CİNAYETİ ŞOKU! (26 KASIM 2019 SALI) ALDATILAN KOCAYI KARISININ SEVGİLİSİ GÖTÜRDÜĞÜ ORMANLIK ALANDA...
MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN CİNAYET! 7. KOCASINI SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTEN KADIN KAÇARKEN BÖYLE YAKALANDI... (26 KASIM 2019 SALI)

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