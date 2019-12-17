Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından ortalık karıştı! İşte o görüntüler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0 yenildiği ilk maçın ardından deplasmanda Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atlamayı başardı. Maçın ardından ise olay çıktı! Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı!