2020 yılı Asgari Ücreti bugün açıklanıyor!
Asgari ücret zammı açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Bu doğrultuda, büyük bir merakla beklenilen asgari zam oranı belirleme toplantısı 14.00 itibari ile başladı.
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