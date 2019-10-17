ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'da
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeyindeki PKK/YPG'li teöröristlere karşı başlattığı operasyon sonrası Türkiye'ye gelme kararı alan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'da!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
00:23
01:01
01:04
Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek! 17.10.2019 | 11:59
01:10:46
08:42
01:22
YPG'li Terörist Kadın Kılığında Kaçarken Yakalandı 17.10.2019 | 10:12
02:24
Almanya'da PKK Terörü! 17.10.2019 | 10:01
03:40
Resulayn'da çatışma anları! Ev ev terörist temizliği 17.10.2019 | 09:56
02:42
Kıbrıs Gazileri Mehmetçiğin Yanında 17.10.2019 | 09:33
02:41
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti 16.10.2019 | 06:26
00:50
"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" 17.10.2019 | 00:08
05:45
Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz... 16.10.2019 | 23:59
01:00
HDP'li Garo Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler 16.10.2019 | 23:20
06:01
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! 16.10.2019 | 22:54
00:57
30:29
Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar 16.10.2019 | 21:58
06:32
00:35
5 maddede "Barış Pınarı" operasyonu 16.10.2019 | 19:29
01:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiliz Sky News kanalına mülakat verdi. 16.10.2019 | 19:26