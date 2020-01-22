Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yenileniyor! İşte yeni Bireysel Emeklilik Sistemi...
Çalışanlara yaşlılıkta ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bu yıl yeniden yapılandırılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fırsatlar artacak. Gençlere daha yüksek katkı gelirken, birikimden para çekilebilecek. Gurbetçi BES de başlayacak...
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