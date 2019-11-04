Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının trafikte silahla yol keserek bir aileyi darp ettikleri dehşet anları kamerada!

Beylikdüzü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.