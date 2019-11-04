İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'da Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'na tepki..."Türkiyeyi şikayet eden ahmağa..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa’da Türkiye’yi şikayet etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, “Avrupa'ya giderek Türkiyeyi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun” dedi.