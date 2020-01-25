Elazığ''da depremden 13 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı.Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.
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