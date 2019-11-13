İstanbul'da hava kirliliği hangi oranda? Hangi hastalıkları tetikliyor?

İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kirliliği oranı yüksek. En kirli hava ise Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy'de. Uzmanlar, Alibeyköy'de açık havada bisiklet sürmek, yürüyüş ve piknik yapmak sağlıksız olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasim Küçükusta önemli değerlendirmelerde bulundu.