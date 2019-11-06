İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristler
Muğla'da teröristlerle tanıştıktan sonra terör örgütü YPG'ye katıl ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen kod adı Ceren Güneş olan terörist Özge Aydın'ın bir zamanlar Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret ettiği ve terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği video ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından CHP'nin sahip çıktığı diğer teröristlerinde görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldıran Elif Sultan Kalsen, Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e saldıran Berna Yılmaz, TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan Mualla Zincir ve Eylem Yücel, Mehmetçik'e bombalı saldırı girişiminde bulunan Özge Aydın. İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristlerin o görüntüleri....
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