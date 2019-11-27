'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

ABD'de 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.