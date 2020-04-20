Kan donduran olayda şoke eden SON DAKİKA gelişmesi: Eşi ve küçük kızına naylon poşetle dehşeti yaşatmıştı...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 8 Kasım tarihinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İnanç adlı şahıs eşini ve kızını dövdükten sonra vücutlarının çeşitli yerlerine erittiği naylon poşeti akıtarak işkence yapmıştı. Kan donduran olayda bugün şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

11 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Ramazan İnanç, isimli şahıs eşi Müjgan İnanç'ı ve kızına dehşeti yaşatması sonrası 11 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı, bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre...