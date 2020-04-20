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Kan donduran olayda şoke eden SON DAKİKA gelişmesi: Eşi ve küçük kızına naylon poşetle dehşeti yaşatmıştı...

iline bağlı ilçesinde 8 Kasım tarihinde yaşanan ve duyanların kanını donduran olaya ilişkin ajanslara son dakika gelişmeleri düşmeye devam ediyor. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen isimli şahıs eşini ve kızını acımasızca dövdükten sonra ateşte erittiği naylonu vücutlarının çeşitli yerlerine damlatarak yapmıştı. Korkunç olayın ardından bugün gözü dönmüş adamla ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.4.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 07:36 ABONE OL
Kan donduran olayda şoke eden SON DAKİKA gelişmesi: Eşi ve küçük kızına naylon poşetle dehşeti yaşatmıştı...

'nın ilçesinde meydana gelen kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 8 Kasım tarihinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen adlı şahıs eşini ve kızını dövdükten sonra vücutlarının çeşitli yerlerine erittiği naylon poşeti akıtarak yapmıştı. Kan donduran olayda bugün şok bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

11 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Ramazan İnanç, isimli şahıs eşi Müjgan İnanç'ı ve kızına dehşeti yaşatması sonrası 11 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı, bugün ajanslara düşen son dakika haberine göre...

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Kan donduran olayda şoke eden SON DAKİKA gelişmesi: Eşi ve küçük kızına naylon poşetle dehşeti yaşatmıştı...
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