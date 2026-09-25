Bakan Gürlek: Yargıdaki gecikmelere müdahale edeceğiz

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "Yargının Etkinliği İzleme ve Değerlendirme Toplantısı"nda yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda yargı teşkilatının üst düzey yöneticileri, başsavcılar ve adalet komisyonu başkanları bir araya geliyor.

204 BİRİMDE YENİ BÜROLAR

Gürlek, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, ilgili adalet komisyonlarını da kapsayan 204 birimde "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları"nın faaliyete geçirildiğini açıkladı. Büroların özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmeye yol açan idari ve teknik nedenleri tespit ederek çözüm için gerekli adımları atacağını belirten Gürlek, iş dağılımındaki aksaklık, personel ihtiyacı veya teknik engellerin tespit edilerek giderileceğini söyledi.

Gürlek, bu mekanizmaların hâkim ve savcıların yargısal yetkilerinin yerine geçmeyeceğini vurgulayarak, "Hiçbir idari mekanizma hâkimin vicdani kanaatinin veya Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisinin yerine geçemez. Yargılamanın içeriğine ve sonucuna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

5 YILLIK DAVALAR, 3 YILLIK SORUŞTURMALAR TAKİPTE

Gürlek, vatandaşların gecikmelerle ilgili doğrudan başvuru yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen Alo Adalet 135 hattına da değindi. Hat, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulanmaya başlanmıştı. İlk aşamada 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarının kapsama alındığını belirten Gürlek, pilot uygulamanın ardından sistemin ekim ayında Türkiye genelinde hizmete sunulmasının planlandığını söyledi.

Alo Adalet 135 üzerinden yapılan başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına aktarılıyor. Sistem, gecikmenin idari veya teknik bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesine yönelik işliyor. Mahkeme kararının içeriğine veya hâkimin yargısal takdirine müdahale edilmiyor.

UYAP'TA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Yargı süreçlerinin hızlandırılması amacıyla UYAP altyapısında yapay zeka teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Gürlek, UYAP AI projesinin faaliyete geçirilmesine ilişkin sürecin hızlandırıldığını söyledi.

SON 6 AYDA 196 YENİ MAHKEME

Yargının iş yükü ve kadro dağılımına ilişkin de çalışma yürütüldüğünü aktaran Gürlek, son 6 ayda 196 yeni mahkeme kurulduğunu, 284 mahkemenin faaliyete geçirildiğini ve 180 ihtisas mahkemesi kurulmasına ilişkin karar alındığını açıkladı. Gürlek ayrıca 982 adli yargı ve 52 idari yargı olmak üzere toplam 1034 hâkim ve savcı yardımcısının göreve başlatıldığını bildirdi.

GEÇİKMİŞ DOSYAYI ÇÖZEN HÂKİME EK PUAN

Gürlek, uzun süredir bekleyen ve hacimli dosyaları karara bağlayan hâkimlerin emeklerinin de dikkate alınacağını söyledi. Bu kapsamda gecikmiş dosyaları karara bağlayan hâkimlere terfide iş yüzdesine ilave puan verilmesini sağlayacak bir düzenleme planlandığını açıkladı. Kararların gerekçelerinin zamanında yazılmasının da yargı hizmetinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Gürlek, gerekçeli kararın geç yazılmasından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla HSK tarafından alınan ilke kararına dikkat çekti.

2027'DE YENİ ATAMA SİSTEMİ

Gürlek, hâkim ve savcıların yer değiştirme suretiyle atamalarında hizmet temel puanının temel ölçüt olarak kabul edildiğini açıkladı. Yeni sistemde görev yapılan mahalle katsayısı ve fiili hizmet süresi üzerinden hesaplanacak puanın önceden görülebileceğini belirten Gürlek, terfi, teftiş ve disiplin durumlarının puana nasıl yansıyacağının da ayrıca belirleneceğini söyledi. Sistemin, istisnalar saklı kalmak üzere 2027 yılı HSK adli yargı ana kararnamesiyle uygulanmasının planlandığını kaydetti. Gürlek, bütün bu çalışmaların amacının vatandaşların adalete makul sürede ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Adalet hızlı ve güvenilir olduğu sürece Türkiye güçlü ve huzurlu olur" ifadelerini kullandı.