Bakan Yusuf Tekin’den ’meslek lisesi’ açıklaması!

'2002 ÖNCESİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ O MEKTUPLARDA ÇOK ENTERESAN ANEKDOTLAR VAR'

Bakan Tekin, "Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. Ve diyor ki, 'Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazalım. Cumhuriyet'in 100. yılına herkes nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ettiğini anlatsın.' Bir kampanya başlıyor, PTT de bu kampanyayı yönetiyor. Bu kampanyada eğitim için yazılan talepler, öneriler, Türkiye hayalleriyle ilgili mektuplar, 2023 yılı 29 Ekim günü PTT tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak şahsıma ulaştırıldı, getirildi. Bu mektupları tek tek okuduk. 2002 öncesi Türkiye ile ilgili o mektuplarda çok enteresan anekdotlar var. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç nesline hiç yakışmayan bir eğitim-öğretim ortamı söz konusu. Fiziki kapasite açısından baktığımızda o mektuplarda öğretmenlerimiz şöyle bir şeyi hayal ediyorlar; diyorlar ki, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabiliriz.' Bakın, öğretmenimiz 45-50 kişilik sınıflarda ders yapmayı hayal ediyor. Yani muhtemelen 70-80 kişilik sınıflarda ders yapıyor. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında içerisinde çocuklarımızın tuvalet ihtiyacını giderebileceği okullarımız olur' diyor. Demek ki okul binalarımız hangi fiziki kriterlere sahip olduğunu görelim" ifadelerini kullandı.