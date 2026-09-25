Haberler Yaşam Haberleri Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:19 Son Güncelleme: 25.09.2026 14:22

Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen “Ersan Diamond” bu sefer yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Şirket çalışanları Tugay Uçar, Resul Altunbaş ve Yusuf Sevim, şirket sahibi Ersan Gülmez’in toplantı sırasında kendilerine küfür, hakaret ve tehditte bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Gülmez ise çalışanı Tugay Uçar’ın tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. İşte detaylar…

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!
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Şişli'de dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, sosyal medyada sıkça gündem olan "Ersan Diamond" isimli şirket çalışanları Tugay Uçar, Resul Altunbaş ve Yusuf Sevim, ile şirket sahibi Ersan Gülmez aralarında tartışma çıktı.

TEHDİTLER HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Çalışanlar, Gülmez'in kendilerine yönelik küfür ve sinkaflı ifadeler kullandığını, tehdit ve hakaret ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldular.

KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın akabinde soruşturma başlatıldı ve "tehdit-hakaret" suçundan Ersan Gülmez'in ifadesinin alınması istendi. Daha sonra polis merkezine gelen Ersan Gülmez ise kendisinden şikâyetçi olan Tugay Uçar'ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Gülmez, diğer iki çalışan hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞİŞLİ

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Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!
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