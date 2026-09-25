Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!

KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın akabinde soruşturma başlatıldı ve "tehdit-hakaret" suçundan Ersan Gülmez'in ifadesinin alınması istendi. Daha sonra polis merkezine gelen Ersan Gülmez ise kendisinden şikâyetçi olan Tugay Uçar'ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Gülmez, diğer iki çalışan hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.

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