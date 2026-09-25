Ersan Diamond’da sular durulmuyor! Kavgalı toplantı karakolda bitti: Tehditler hakaretler havada uçuştu!

Şişli'de dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, sosyal medyada sıkça gündem olan "Ersan Diamond" isimli şirket çalışanları Tugay Uçar, Resul Altunbaş ve Yusuf Sevim, ile şirket sahibi Ersan Gülmez aralarında tartışma çıktı.
TEHDİTLER HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU
Çalışanlar, Gülmez'in kendilerine yönelik küfür ve sinkaflı ifadeler kullandığını, tehdit ve hakaret ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldular.
KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU
Olayın akabinde soruşturma başlatıldı ve "tehdit-hakaret" suçundan Ersan Gülmez'in ifadesinin alınması istendi. Daha sonra polis merkezine gelen Ersan Gülmez ise kendisinden şikâyetçi olan Tugay Uçar'ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Gülmez, diğer iki çalışan hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.