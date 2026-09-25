Girne’deki gemi kazasında kritik ‘tamir’ detayı: Facia göz göre göre gelmiş! ’Bildirilseydi seyir izni verilmezdi’

TAMİRİ KİM YAPTI?

Mahkemede, bazı zanlıların ifadelerinde bodoslama bölümündeki tamirin kaptan ve mürettebat tarafından gerçekleştirildiği yönünde beyanlar bulunduğu açıklandı. Tamiratı kimlerin gerçekleştirdiğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Polis, zanlıların verdiği ifadeleri karşılaştırırken, ifadelerdeki farklılık ve çelişkilerin de araştırılacağını belirtti. Polis, kaptan ve bazı mürettebatın tamiri kendilerinin yaptığı yönündeki beyanlarının araştırıldığını, tamiratı kimin yaptığı ve işlemin hangi şartlarda gerçekleştirildiğinin kesinleştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Mahkemede, devam eden araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda soruşturmanın ve zanlılara yöneltilecek ithamların niteliğinin değişebileceği belirtildi.