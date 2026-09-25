İnşaatta feci olay! İşçi 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi Mustafa Karadağ, dengesini kaybederek inşaatın boşluğuna düştü.

Karadağ'ın düştüğünü görenler, hemen yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesine yaptığı Karadağ'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Karadağ, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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