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Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:32

Kayseri’de halı saha maçında acı olay! Maç sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kayseri’de arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Kayseri Şehir Hastanesi röntgen teknisyeni Mehmet Ali Doğan, maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doğan’ın sahada fenalaşarak yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de halı saha maçında acı olay! Maç sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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Olay, Kayseri'deki bir halı sahada meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına çıktı. Maç sırasında bir anda fenalaşan Doğan, sahada yere yığıldı. Arkadaşları hemen yanına koşarak ilk müdahaleyi yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın ani ölümü, görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde ve yakın çevresinde üzüntüye neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Mehmet Ali Doğan'ın maç sırasında fenalaşarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar, halı sahanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

#KAYSERİ

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Kayseri’de halı saha maçında acı olay! Maç sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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