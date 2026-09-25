Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:47

Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Bir market zincirine ait genel müdürlük binasının otoparkında park halindeki elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yanmaz örtü ve köpükle müdahale ederek söndürdüğü yangın sırasında bina tahliye edildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!
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Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan elektrikli bir araçtan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması üzerine durumu fark eden şirket çalışanları, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



YANGIN BATTANİYESİ VE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına müdahale protokolü kapsamında otomobilin üzerine özel yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serdi. Ardından köpüklü suyla müdahalede bulunan ekipler yangını kontrol altına aldı.



BİNA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yoğun dumanın binanın çevre alanına yayılması üzerine güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbiren tahliye etti. İçerideki çalışanlar güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrikli araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!
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