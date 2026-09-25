Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan elektrikli bir araçtan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması üzerine durumu fark eden şirket çalışanları, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
YANGIN BATTANİYESİ VE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına müdahale protokolü kapsamında otomobilin üzerine özel yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serdi. Ardından köpüklü suyla müdahalede bulunan ekipler yangını kontrol altına aldı.
BİNA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI
Yoğun dumanın binanın çevre alanına yayılması üzerine güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbiren tahliye etti. İçerideki çalışanlar güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.