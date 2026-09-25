Küçükçekmece’de korkutan yangın! Otoparktaki araç alev topuna döndü: Bina tahliye edildi!

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan elektrikli bir araçtan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması üzerine durumu fark eden şirket çalışanları, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.