Polis-savcı yalanıyla 2,5 milyon liralık vurgun

Adapazarı'nda 4 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları vatandaşı korkutarak 2.5 milyon lira dolandırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.





ONLARCA KAMERA TEK TEK İNCELENDİ

Şüphelilerin izini süren ekipler; il genelindeki onlarca güvenlik kamerasının yanı sıra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini saatlerce inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda vurgunu gerçekleştiren kişinin henüz 19 yaşındaki Ş.F.K. olduğu, kendisine 33 yaşındaki T.D.'nin yardım ettiği ve şüphelilerin olay için İstanbul'dan geldiği tespit edildi.





İSTANBUL'DA BASKIN

Sakarya polisinin titiz çalışmaları operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ş.F.K. ve T.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





BALIKESİR'DEKİ 3 MİLYONLUK VURGUNUN FAİLİYMİŞ

Yapılan incelemelerde şüphelilerden Ş.F.Y.'nin aynı yöntemle Balıkesir'de gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyon liralık başka bir dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheli T.D. adli mercilerce serbest bırakıldı.





RAHAT TAVIRLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, polisin titiz çalışmasıyla yakalanan 19 yaşındaki şüpheli Ş.F.K.'nin Adapazarı'ndaki hareketleri kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olay öncesi hedefindeki evin çevresinde keşif yaptığı, parayı teslim aldıktan sonra ise son derece sakin ve rahat tavırlarla bölgeden uzaklaştığı, suç ortağı T.D.'nin kullandığı araçla şehirden ayrılırken hiçbir şey olmamış gibi hareket ettiği görüldü.