Şanlıurfa merkezli 5 ildeki operasyonda yeni gelişme: 46 şüpheli adliyeye sevk edildi!

OPERASYONDA SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 kartuş ele geçirildi.

OPERASYON KAPSAMINDA AYRICA 339 BİN 455 TL NAKİT PARA BULUNDU.

12 milyon 750 bin TL değerinde malvarlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 12 milyon 750 bin TL değerindeki 9 araca ve 3 taşınmaza el konuldu.

Bunun yanı sıra şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına yönelik de el koyma işlemi gerçekleştirildi.