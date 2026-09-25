Şanlıurfa merkezli 5 ildeki operasyonda yeni gelişme: 46 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa merkezli yürütülen operasyon kapsamında Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.
3 MİLYAR 915 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ
Operasyon kapsamında yürütülen incelemelerde, şüphelilerin toplam 3 milyar 915 milyon TL tutarında işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra suç örgütü ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik olduğu bildirildi.
Operasyonun, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, TCK 220 kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve TCK 282 kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
OPERASYONDA SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 35 kartuş ele geçirildi.
OPERASYON KAPSAMINDA AYRICA 339 BİN 455 TL NAKİT PARA BULUNDU.
12 milyon 750 bin TL değerinde malvarlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 12 milyon 750 bin TL değerindeki 9 araca ve 3 taşınmaza el konuldu.
Bunun yanı sıra şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına yönelik de el koyma işlemi gerçekleştirildi.
25 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ
Operasyonun dikkat çeken bir diğer ayağını ise internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleri oluşturdu.
Yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 25 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.
46 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 46'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.