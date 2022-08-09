ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya sürprizi! 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! İşte 10-16 Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da indirimli ürünlerle dolu. Her hafta raflarını fırsat ürünleriyle yenileyen market zincirinde bu hafta; beyaz eşya ürünleri büyük ilgi gördü. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin dikkatini çeken beyaz eşya ürünleri arasında mini buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık ve çamaşır makinesi yer alıyor. 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan beyaz eşya ürünlerini incelemek isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...