Haberler Yaşam Haberleri ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya sürprizi! 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! İşte 10-16 Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:29

ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya sürprizi! 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! İşte 10-16 Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları duyuruldu. Bu hafta en dikkati çeken fırsat ürünleri, beyaz eşya kategorisi oldu. Yeni evlenecek çiftlerin büyük ilgi göstereceği beyaz eşya ürünleri, 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu şimdiden incelenmeye başladı. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve dikkat çeken beyaz eşya ürünlerine ilişkin detaylar...

ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya sürprizi! 2.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! İşte 10-16 Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da indirimli ürünlerle dolu. Her hafta raflarını fırsat ürünleriyle yenileyen market zincirinde bu hafta; beyaz eşya ürünleri büyük ilgi gördü. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin dikkatini çeken beyaz eşya ürünleri arasında mini buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık ve çamaşır makinesi yer alıyor. 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan beyaz eşya ürünlerini incelemek isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...

İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimleri;

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ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya sürprizi! 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak! İşte 10-16 Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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