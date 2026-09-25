SON DAKİKA… Büyükçekmece’de acı kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Çolpan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü Berna V., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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