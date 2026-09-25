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Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:38

SON DAKİKA… Büyükçekmece’de acı kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

SON DAKİKA… İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Çolpan hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
SON DAKİKA… Büyükçekmece’de acı kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berna V. (38) yönetimindeki 34 RAE 274 plakalı otomobil Büyükçekmece istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Emre Çolpan idaresindeki 34 PUZ 125 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kazanın, çift yönlü yolda motosiklet sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada meydana geldiği öne sürüldü. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çolpan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan Çolpan, ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Çolpan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü Berna V., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BÜYÜKÇEKMECE

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