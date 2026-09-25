Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verileri ele geçiren şüphelilere operasyon: 8 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütülen trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendi. Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken 22 Eylül Salı günü İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından 24 Eylül Perşembe günü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alınan 11 şüpheli ile cezaevinden getirilen 1 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.