İstanbul'dan kaçan üç gün sonra sıkılır.

Çünkü köyde "pırıltı" yoktur. "Hayat" yoktur. Köyde hiçbir şey cereyan etmez, pek pek cinayet.

Kasaba daha da baskıcı, daha da bunaltıcıdır.

Eskiden "enteller" ve solcu olduğunu ileri süren serseriler kaçarlardı.

Tercih ettikleri sığınak elbette Bodrum'du.

Bodrum'da "mübalağa" içki içiliyor ve cinsellik yaşanıyordu. Onların da hayattan başka bir beklentileri yoktu.

Bu konuda artık Cihangir yeterli oluyor.

İstanbul'dan kaçma öncülüğünü de "paralı emekliler" üstlendiler.

Fakat sıkılıyorlar.

İstanbul kalabalık, yorucu, pahalı, pis, karmaşık, "kaotik"... Ama asla "monoton" değil.

Alıştıklarını özlüyorlar.

"Köyüne dön Kezban" felsefesi burada da "şehrine dön Ebru" şekline dönüşüyor...

***

diye bir film vardı...Burada köy hayatı, hatta köy kıyısındahayatı yaşamak göklere çıkarılıyordu.Oysa o hayatın münzeviye sağladığı, kabuğuna tavuk pisliği yapışmış taze yumurta , biber ve domatesten ibaretti.Bunun için de şehirde iyi birbulmak yeterliydi.Köyü öven sinemacı filmini şehirde planlamak, finanse etmek, daha sonra şehirde pazarlamak, oynatmak zorundaydı. Mandıra filozofu kendisini anlatan filmi nerede ve nasıl seyredecekti?Çanak anteni varsa televizyonda...Taze yumurta uygarlığına pek uymuyordu bu.Ama film, insanlarınözlemlerini gıdıklıyordu doğrusu.Emekli olup kaçmasalar bile.Onlar da ne yapsınlar? 57 bin liraya cep telefonu almak için geceden kuyruğa giriyorlar.Var mı köydeiçin 57 bin liraya telefon?

***

Magazincilerin ünlü olduğunu iddia ettikleri ama kimsenin tanımadığı bir hanım kızımız baklayı ağzından çıkarmış:Kız bunu gerçekten söylemiş mi yoksamagazinciler genelde yaptıkları gibi birtaraflarından mı uydurmuşlar bilinmez,ama önemli bir meseleye parmak basılmış.Köyde yapamazsın evladım...Nitekim köylü de köyde yapamıyor da şehre gelip lumpen yazılıyor.Bu işe umumi tuvaletlerin musluklarını çalarak başladılar, şimdi artık simitçi heykelinin simitlerini çalıyorlar.Hiçbir kazmademesin; çünkü bu simitler gerçek simit değil. Bronz.Hurdacıya satacaklar.Belki trafikte yol vermeyen arabanın önüne geçip sürücünün kafasına indirmeye de yarayabilir...Sevgili lumpenler, dalaşlarınızda tabanca, bıçak ya da demir çubuk yerine simit tercih ediniz.Şehirli gibi görünürsünüz lan...Ayağınızda plastik terlik olsa bile.