Gerçekler hep son anda kafamıza dank ediyor...
Her şey apaçık hal aldığında, yumurta kapıya dayandığında uyanıyoruz.
O zamana kadar aklımız, bilgimiz, görgümüz hep kaçak...
***
Kasım ayı başında Bakü'de toplanacak Avrupa Hahamlar Konferansı
karşısındaki halimiz de böyle...
Siyasetçisi, medyacısı, şusu busu nihayet duruma uyandı ama niye geç uyandığını hiç sorgulamıyor?
Üstelik hala mazeret
arama peşindeler ve şöyle laflar ediyorlar: "Azerbaycan
'ın farkında olmadan
Siyonizmin yumuşak güç alanına kapı
aralayacak bir etkinliğe ev sahipliği
yapması doğru olmaz."
Farkında olmadan mı?
Nerede yaşıyorsunuz arkadaşım?
Hangi kaynaklara bilgi muamelesi yaptınız bugüne kadar?
***
Bir...
Azerbaycan ile siyonist devlet arasındaki ilişki
eskidir ve maalesef
her geçen gün biraz daha güçleniyor.
İki...
Azerbaycan ve çevresinin tarihi biraz da Hazar Yahudiliğinin ve o günden bugüne uzanan siyonist geleneğin bir parçası olmuştur.
Ağzınız şaşkınlıktan bir karış açık mı kaldı? Eh normal!
Çünkü konuşulması gereken pek çok şeyi konuşmuyoruz...
***
Yahudilik açısından ne Azerbaycan'ı, ne de Ukrayna
'yı bugüne kadar doğru düzgün ele aldık, bildik, öğrendik...
Oysa Siyonizm
hep sabırla taş taş üstüne koyarak ilerliyor.
600'lü yıllarda Hazar denizinden Kiev sınırlarına kadar uzanan Yahudi devleti Hazarlar'
ı ve bu
devlet yıkıldıktan sonra geriye kalanların
bugünün Aşkenaz Yahudilerinin
köklerini oluşturduğunu bilip üzerine
konuşan kaç kişi var?
***
İsrail hiçbir zaman Karadeniz ve Hazar coğrafyasındaki Yahudilerle bağını kesmedi...
Kendisinden daha farklı "sion
" hedeflerine sahip dini grupları da her şeye rağmen el altında tutmayı bırakmadı...
Ukrayna ve Azerbaycan
bu bakımdan İsrail
için kilit önemde iki ülke...
***
Ha, şu da var tabii!
ABD'de bazı düşünce ve politika kuruluşları ısrarla Azerbaycan'ın da İbrahim Anlaşmaları çerçevesine katılması gerektiğini söylüyorlar.
Yakın gelecek çok ilginç gelişmelere gebe...
***
