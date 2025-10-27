Türkiye'nin en iyi haber sitesi
HAŞMET BABAOĞLU
27 Ekim 2025, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Şimdi mi uyanıyoruz?
Gerçekler hep son anda kafamıza dank ediyor...
Her şey apaçık hal aldığında, yumurta kapıya dayandığında uyanıyoruz.
O zamana kadar aklımız, bilgimiz, görgümüz hep kaçak...

***

Kasım ayı başında Bakü'de toplanacak Avrupa Hahamlar Konferansı karşısındaki halimiz de böyle...
Siyasetçisi, medyacısı, şusu busu nihayet duruma uyandı ama niye geç uyandığını hiç sorgulamıyor?
Üstelik hala mazeret arama peşindeler ve şöyle laflar ediyorlar: "Azerbaycan'ın farkında olmadan Siyonizmin yumuşak güç alanına kapı aralayacak bir etkinliğe ev sahipliği yapması doğru olmaz."
Farkında olmadan mı?
Nerede yaşıyorsunuz arkadaşım?
Hangi kaynaklara bilgi muamelesi yaptınız bugüne kadar?

***

Bir...
Azerbaycan ile siyonist devlet arasındaki ilişki eskidir ve maalesef her geçen gün biraz daha güçleniyor.
İki...
Azerbaycan ve çevresinin tarihi biraz da Hazar Yahudiliğinin ve o günden bugüne uzanan siyonist geleneğin bir parçası olmuştur.
Ağzınız şaşkınlıktan bir karış açık mı kaldı? Eh normal!
Çünkü konuşulması gereken pek çok şeyi konuşmuyoruz...

***

Yahudilik açısından ne Azerbaycan'ı, ne de Ukrayna'yı bugüne kadar doğru düzgün ele aldık, bildik, öğrendik...
Oysa Siyonizm hep sabırla taş taş üstüne koyarak ilerliyor.
600'lü yıllarda Hazar denizinden Kiev sınırlarına kadar uzanan Yahudi devleti Hazarlar'ı ve bu devlet yıkıldıktan sonra geriye kalanların bugünün Aşkenaz Yahudilerinin köklerini oluşturduğunu bilip üzerine konuşan kaç kişi var?

***

İsrail hiçbir zaman Karadeniz ve Hazar coğrafyasındaki Yahudilerle bağını kesmedi...
Kendisinden daha farklı "sion" hedeflerine sahip dini grupları da her şeye rağmen el altında tutmayı bırakmadı...
Ukrayna ve Azerbaycan bu bakımdan İsrail için kilit önemde iki ülke...

***

Ha, şu da var tabii!
ABD'de bazı düşünce ve politika kuruluşları ısrarla Azerbaycan'ın da İbrahim Anlaşmaları çerçevesine katılması gerektiğini söylüyorlar.
Yakın gelecek çok ilginç gelişmelere gebe...

***

NOT DEFTERİ

Nefis dediğin itten arsız... Başıboş bıraktın mı, kuduz manda gibi boşanır da seni peşi sıra sürür götürür. Sürüdüğünü nerden anlayacaksın? Ağız sulanmasından... (KEMAL TAHİR / Köyün Kamburu)

