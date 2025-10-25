"Suça sürüklenmiş çocuklar" diyorlar...

Müşfik görüneyim derken, günümüzün adli psikoloji ve sosyoloji bilgisine baştan aşağı aykırı bir yaklaşım...

Ama kabul diyelim...

Peki bu çocukları "suça sürükleyenler" kimlerse, onların peşinden koşuyor ve hesap soruyor muyuz?

Ya da suça sürükleyen ortamı hiç dert ediyor muyuz?

Hayır!

Madem çocukların "çocukluğu"nu (hak ettiğinden fazla) dert ediyor ve uyduruktan hümanist takılıyoruz...

O hâlde niye sormuyoruz?

Arkadaş...

Kim bu suça sürükleyen?

Neyin nesi?

Cevabın "El birliğiyle pekiştirdiğimiz sosyal düzen" olarak geleceğinden mi korkuyoruz?

***

14 yaşındayken adam öldürmüş kişi 27 yaşında serbest kalıyor.

Ne yapıyor?

Sokakta karşısına çıkan bir genç kızı takip edip öldürüyor.

Açın gazeteleri...

Sadece beş yıllık dönemi tarasanız, böyle dolu cinayet haberi göreceksiniz...

Sormaktan kaçındığımız sorularla ne zaman yüzleşeceğiz?

Hukuk sistemimiz ne zaman eğreti insancıllıklardan arınıp hakiki adalet ve ceza için ısrarlı olacak?

***

Yeni salgın...Önümüzdeki günlerde üzerine yazacağım...En aklı başında sandıklarımız bilepeşinde...Zihinsel olarak zengin olmaya odaklanırlarsa,veyainananinsanlar!mış...Eylem geri çekiliyor, emek geri çekiliyor, hakiki inanç ve dilek geri çekiliyor; yerini abuk sabuk biralıyor.

***

Geçen günKapıda bir avuç insan varmış karşılayıcı olarak...Dostumuz diyor ki:CHP'li ilçe belediyelerinden bir yöneticininbana söylediklerini hatırladım:Fakat muhalif medyaya bakınca negörüyoruz?"Özel her gittiği yerde vurdukça ses getiriyor"muş...

***

En yüzeysel tablolarda bileın belirtileri vardır.Ama gören göz kaldı mı?