"Ömrü kısaltan alışkanlıklarımız" üzerine kim bilir kaç bininci araştırmayı yapmışlar...

Doyamıyorlar böyle işlere, ne ödenekler bu araştırmalara ayrılıyor, ah bir bilseniz!

Boş konuşmalarımıza malzeme olsun diye "dolu" havası atan işler...

***

İlk sırayıalmış.Şaşırdık mı?Hayır!Mesela asla cips alıp marketten yemeyecekmişiz.Bisküvi de...Mümkün mü bu?Değil!Market gezenler bilirler.Laf olsun diye değil elbette; tüketildiği için; hatta bağımlıları olduğu için...Ve görünce baştan çıkalım diye...

***

diye düşündüğünüz oldu mu?Zaten öyle şeyler hep "başkaları"nın başına gelir...

***

cips reklamı ile "Cips sağlıksızdır"yazısını yan yana koyabilmek oldu...Eskiden (yaşım müsait, o dönemi de bilirim) işlenmiş gıda üreticileri bu türden haberlerin çıkmasından hazzetmez, bunu da belli ederlerdi.

***

Uzun ömür...Dünyanın her yerinde ve elbette bizde de medyanın en sevdiği konulardandır bu...listeleri çıkartılır falan...Tabii daha radikal bir burun kıvırmayladiye sormak da var.Medyadan, sosyal çevreden, eş dost arasından "aforoz" edilmelik bir soru...Genellikledeyip geçeriz zaten...Ama aklımız da, gözümüz de o listelerde kalır, yalan mı?

***

Düşünün, popüler kültür tezgâhı öyle bir numara yaptı ki...

Bu ayın masrafları için ayırdığı para bitince çocuğunu okula montsuz göndermek zorunda kalan anne de "ömrü kısaltan yiyecekler" listesini kopyalayıp telefonundaki dosyaya koyuyor.

Yine de şuraya kalın hatlarla yazıyorum...

Bu dünya böyle gitmez!

Ömrümüzden YİYEN esas meselelere odaklanalım...

Hem sizi bilmem ama ben şu hazır çorbaları da sevmeye başladım.

***

NOT DEFTERİ



Denizde boğulmamız gerekmediği gibi her şeyi şansa bırakmaya da mecbur değiliz artık. Yüz! Yüzmelisin! (JOHN FOWLES / Büyücü)