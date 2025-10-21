"Ömrü kısaltan alışkanlıklarımız" üzerine kim bilir kaç bininci araştırmayı yapmışlar...
Doyamıyorlar böyle işlere, ne ödenekler bu araştırmalara ayrılıyor, ah bir bilseniz!
Boş konuşmalarımıza malzeme olsun diye "dolu" havası atan işler...
***İlk sırayı "aşırı işlenmiş gıdalar" almış.
***"Dur şuradan bir tabak cips alayım da biraz ömrümü kısaltayım" diye düşündüğünüz oldu mu?
***Modern iş dünyası ve medya ilişkilerinin en büyük hokus pokusu cips reklamı ile "Cips sağlıksızdır" yazısını yan yana koyabilmek oldu...
***Uzun ömür...
***
Düşünün, popüler kültür tezgâhı öyle bir numara yaptı ki...
Bu ayın masrafları için ayırdığı para bitince çocuğunu okula montsuz göndermek zorunda kalan anne de "ömrü kısaltan yiyecekler" listesini kopyalayıp telefonundaki dosyaya koyuyor.
Yine de şuraya kalın hatlarla yazıyorum...
Bu dünya böyle gitmez!
Ömrümüzden YİYEN esas meselelere odaklanalım...
Hem sizi bilmem ama ben şu hazır çorbaları da sevmeye başladım.
***
NOT DEFTERİ
Denizde boğulmamız gerekmediği gibi her şeyi şansa bırakmaya da mecbur değiliz artık. Yüz! Yüzmelisin! (JOHN FOWLES / Büyücü)