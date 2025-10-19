"Hiç kaçma!" diyor bıçkın bir edayla genç kız, sonra minik bir kahkaha atıyor.

"Ben senin aklından geçenleri tek tek okuyorum!"

Genç adam yerinde şöyle bir toparlanıyor.

İçinden "Çattık!" diye geçiriyor ama bir yandan da kalbinde tatlı kıpırtılar...

Yazılarımı yazdığım kafede yanımdaki masadalar; ister istemez kulak misafiri oluyorum.

***

Genç adam huzursuzlanıyor.Anlıyorum onu...Uygun ana kadar kızdan duygularını saklamakta zorlanacaksa...Genç kız da susuyor birden...Birbirlerini sevdiklerini açığa dökseler mi artık?sarıveriyor ikisini de...

***

var şimdi onlar için...Birimeselesi; o düzeyde yakınlık...Diğeri...O tatsız soru...Ben bile gerildim, başımı başka yana çeviriyorum, kulaklarımı hafiften çalan müziğe teslim ediyorum...

***

Aklıma'nınadlı piyesindekibir sahne geliyor.Galiba çok önceleri de bir yazımda bahsetmiştim o sahneden...Kırklarında bir erkek ve otuzlarında bir kadın uzun sürmüş bir beraberliğin ardından kopmuşlardır.Bir otel lobisinde karşılaşırlar.Adamder kadına. (Her okuyuşumda irkildiğim yer.)Nasıl diye sorar kadın...der adam,Hırçınlaşır kadın birden...der,Adam mırıldanır; "Aslına bakarsan, son zamanlarda sıkıcı olmuştu."

***

Neler yazıyorum ben?Ama aklıma takıldı işte birden...Artık anlaşamayan siyamlı ikizler gibi olmak var bir de, çok fena!

***

Yok! Bu yazımı eskiden yaptığım gibibitirmeyeceğim.Zatenolmanın merkezinde bunlar yer almıyor, işin bu yanı bilinse keşke!Sevenler için dua ederek bitiriyorum yazımı.Hepsi o kadar!