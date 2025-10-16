Tam çocuklar biraz nefeslendi, insanlar harap olmuş evlerine dönme azmiyle yola düştüler, esirler evlerine dönüyor diye sevinirken...
Gördük ki...
Trump güç ve şiddet dilini kullanmaya devam ediyor; sürekli Hamas'ı ve Gazzelileri tehdit ediyor.
Silah kullanabileceğini söylüyor.
***
Yetmiyor!
Sadece Hamas'ın elindeki rehineleri dert ediyor.
Esiyor, gürlüyor...
İsrail'in bıraktığı Filistinli "esir"lerin perişan hâlleri umurunda bile değil Trump'ın...
***
Başlıktaki ifadem ABD Başkanı'na...
Bu hâlleri, tavırları, tehditleri ve sürekli İsrail'i okşaması gerçekten sıktı!
Soykırım duracak, mazlumlar rahatlayacak diye "Trump barışı"
nı da anlarız, anlayışla karşılarız.
Ama nereye kadar?
Bu soru hepimizi ürpertmeli!
***
Sadece biz şüphe içinde değiliz...
Birçok yabancı siyasal analizci de bu "ateşkes"
in Gazzelilerin "korunmasız"
hâle getirilmesi için bir ilk adım
olduğunu iddia ediyor.
***
Hesaplar işlerse...
Ateşkes sonrası bölgeye "Pax Trumpa"
(Trump Barışı) gelecek...
Özünde nedir bu?
Hegemon gücün istediği biçimde bölgenin siyasal, sosyal, ekonomik yapısının yeniden düzenlenmesidir...
Bu düzenlemenin içinde "Gazze
'nin boşaltılması" fikrinin de olduğunu; orada bir tür yeni Singapur veya Dubai inşa edilmesinin hayal edildiğini inkâr edebilir miyiz? Asla!
***
Allah Cumhurbaşkanımıza güç versin!
Çünkü Türkiye ve lideri hariç
bölgede İsrail
'in "ateşkes" görüntüsü altında Gazze'yi boşaltma çalışmaları başladığında, buna "dur" diyecek hiçbir ülke yok!
***
Bazı arkadaşlar, "Bölge ülkeleri ortak tavır almayı başarırsa gerçek bir barışın yolu gözükür" gibi cümleler kuruyorlar...
Gerçekten inanıyorlar mı buna?
İsrail'e bombalatılmış ama sonra ABD tarafından "yalandan" sahip çıkılmış Katar gerçeğiyle mümkün mü bu?
***
Dikkatle izleyeceğiz...
Trump'ın esip gürlemeleri kadar İsrail'in yemeye devam ettiği haltlara da odaklanmak zorundayız...
Bu ortamda gerginlik sürecekse sürsün...
Yeter ki çocukların yüzü bu arada azıcık gülsün!
***
NOT DEFTERİ
Bir defa yaşanacağını bilmek, kimini deli ediyor, yüzsüz, yüze gülücü veya ikiyüzlü ediyor, zalimleştiriyor; kimini de aynı hakikat, şefkatli, yardımsever, vefakâr ve yiğit yapıyor. (TARIK BUĞRA / Firavun İmanı)