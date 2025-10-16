Tam çocuklar biraz nefeslendi, insanlar harap olmuş evlerine dönme azmiyle yola düştüler, esirler evlerine dönüyor diye sevinirken...

Gördük ki...

Trump güç ve şiddet dilini kullanmaya devam ediyor; sürekli Hamas'ı ve Gazzelileri tehdit ediyor.

Silah kullanabileceğini söylüyor.

***

Yetmiyor!Sadece Hamas'ın elindeki rehineleri dert ediyor.Esiyor, gürlüyor...

***

Soykırım duracak, mazlumlar rahatlayacak diyenı da anlarız, anlayışla karşılarız.Ama nereye kadar?Bu soru hepimizi ürpertmeli!

***

Sadece biz şüphe içinde değiliz...Birçok yabancı siyasal analizci de buin Gazzelilerinhâle getirilmesi içinolduğunu iddia ediyor.

***

Hesaplar işlerse...Ateşkes sonrası bölgeye(Trump Barışı) gelecek...Bu düzenlemenin içinde " Gazze 'nin boşaltılması" fikrinin de olduğunu; orada bir tür yeni Singapur veya Dubai inşa edilmesinin hayal edildiğini inkâr edebilir miyiz? Asla!

***

Çünkübölgede İsrail 'in "ateşkes" görüntüsü altında Gazze'yi boşaltma çalışmaları başladığında, buna "dur" diyecek hiçbir ülke yok!

***

Bazı arkadaşlar, "Bölge ülkeleri ortak tavır almayı başarırsa gerçek bir barışın yolu gözükür" gibi cümleler kuruyorlar...Gerçekten inanıyorlar mı buna?

***

Dikkatle izleyeceğiz...

Trump'ın esip gürlemeleri kadar İsrail'in yemeye devam ettiği haltlara da odaklanmak zorundayız...

Bu ortamda gerginlik sürecekse sürsün...

Yeter ki çocukların yüzü bu arada azıcık gülsün!

***



NOT DEFTERİ

Bir defa yaşanacağını bilmek, kimini deli ediyor, yüzsüz, yüze gülücü veya ikiyüzlü ediyor, zalimleştiriyor; kimini de aynı hakikat, şefkatli, yardımsever, vefakâr ve yiğit yapıyor. (TARIK BUĞRA / Firavun İmanı)