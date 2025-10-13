Çok patırtılı dönemlerin...
Hainliğin, gaddarlığın, siyasal ve sosyal dolandırıcılığın arttığı zamanların...
İşte böyle hayırlı bir tarafı da var!
Egemenlerin göz boyama numaraları bir anda yerle yeksan oluveriyor...
***Çok yazıktı, fenaydı ama "barış" kavramının nasıl perişan edildiğini biliyorduk...
***Obama'ya ödül vermiş adamlardan ne beklenirdi ki, diyebilirsiniz...
***Şimdi gelin de global sistemin elitleri "barış", "işbirliği", "insan hakları" dediklerinde inanın!
***Tabii şu skandalı da unutmayalım!
***
Nobel mi?
Boşverin!
O çok konuşulan Edebiyat Nobeli bile fena halde sakat bir hikayedir...
Tolstoy'a, Çehov'a, Proust'a, Joyce'a, Borges'e, Nazım'a ödül vermemiş herifleri artık konuşmayalım.
***
GAZZELİ KAHRAMAN GAZETECİLERE SELAM OLSUN!
Gazze direnişinin birçok zemini var.
Halktan Hamas'a uzanan geniş bir yelpaze...
Bunlardan biri de ölümüne haber geçen Gazzeli gazetecilerdir.
Şu cümleyi tekrar tekrar okuyun: Tam 254 gazeteciyi katletti İsrail...
Üzerinde dev gibi "press" yazan araçları roketle vurdular da dünya sesini çıkartmadı.
Yine de bize Gazze'de yaşananları aktarmaktan vazgeçmediler; onlar sayesinde soykırımdan günü gününe haberdar olduk.
Hepsinin gözlerinden öpüyorum...
Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!