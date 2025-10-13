Çok patırtılı dönemlerin...

Hainliğin, gaddarlığın, siyasal ve sosyal dolandırıcılığın arttığı zamanların...

İşte böyle hayırlı bir tarafı da var!

Egemenlerin göz boyama numaraları bir anda yerle yeksan oluveriyor...

***

Çok yazıktı, fenaydı ama "" kavramının nasıl perişan edildiğini biliyorduk...Amasağ olsun!Artık kimsenin şüphesi kalmadı...

***

Obama'ya ödül vermiş adamlardan ne beklenirdi ki, diyebilirsiniz...Ancak bu sefergerçekyüzlerini tam olarak faş ettiler...Çok iyi oldu...Kadın, bir an önce ABD'nin ülkesine "askeri çıkartma" yapmasını istiyor, kendi mücadelesininolduğunu söylüyor.Ödülünü de Trump'a ithaf etti...

***

Bu tarih ezilen halklar için de, duruma uyanan devletler için de artık bir milat olsun!

***

Tabii şu skandalı da unutmayalım!Machado'nun ödülünü kutladılar.Meğer "Türkiye'de de Machado gibi aynı inanç ve kararlılıkla özgürlük mücadelesi veriyorlar"mış...Ama aynı şeyi söyleyeceğim...Çok iyi oldu!Kaldıysa biraz daha yaldız, onlar da döküldü...

***

Nobel mi?

Boşverin!

O çok konuşulan Edebiyat Nobeli bile fena halde sakat bir hikayedir...

Tolstoy'a, Çehov'a, Proust'a, Joyce'a, Borges'e, Nazım'a ödül vermemiş herifleri artık konuşmayalım.

***

GAZZELİ KAHRAMAN GAZETECİLERE SELAM OLSUN!



Gazze direnişinin birçok zemini var.

Halktan Hamas'a uzanan geniş bir yelpaze...

Bunlardan biri de ölümüne haber geçen Gazzeli gazetecilerdir.

Şu cümleyi tekrar tekrar okuyun: Tam 254 gazeteciyi katletti İsrail...

Üzerinde dev gibi "press" yazan araçları roketle vurdular da dünya sesini çıkartmadı.

Yine de bize Gazze'de yaşananları aktarmaktan vazgeçmediler; onlar sayesinde soykırımdan günü gününe haberdar olduk.

Hepsinin gözlerinden öpüyorum...

Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!