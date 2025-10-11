Filistin artık çok büyük...

Yeryüzü kadar.

Devletlere odaklanmayın!

Halklara bakın...

Yüz milyonlarca Filistinli var.

Bu muazzam kalabalık bazı Körfez ülkelerinde beslenip eğitilen Filistin doğumlu uşak ruhlu tiplerin de hevesini kırıyor ki, en çok bundan hoşnutum.

***

***

Olanlar da "Hâlimiz kalmadı, savaşmayalım, halklarımız nefes alsın" uzlaşmasıdır.Bize "barış" diye öğretilmiş bütün "masa"lara yakından bakın, göreceksiniz; çoğundakesinkes yenilmiştir.

***

Yıllar önceydi hatırlıyorum, ( yüksek lisansta hem de)nı barış diye öğreten anlı şanlı hocalar vardı.Genceciktim...Kalktım, dedim ki: " Almanya yenilmiş, liderliği kayıp, orduları silahlarını teslim etmiş ve Churchill Roosevelt ve hele Stalin gibi adamlar toplanmış toprak paylaşıyor, bu mu barış hocam?"Sonuç?Sessizlik, tebessüm ve laf dolandırma!

***

Benim içinkuruluncaya kadarsöz konusu olan politik ya da askeridir.Gerisi hikâye!Yanigibi sözlere karşı karnım tok!İlki de sonrası da hep aynı aşamadır.

***

Şu tablo ne kadar nadir artık...kucağında sımsıkı tutuyor, bir taraftan da saçlarını öpüyor; hekim hanım küçüğün kolundaki hırkayı sıyırıyor;diyor.Bağırıyor küçük kız, babasının kolunun altından sırtına uzanmış sıkılmış parmaklarını görüyorum...Sonra röntgen servisine gitmeleri söyleniyor. Uzun boylu, cüsseli baba sakin biçimde "Tamam" diyor.Baba röntgenin nerede olduğunu soruyor, hiç usanmadan tarif ediyorlar.Zaten acil servislerde sadece anneler, kadınlar var, babalar hastalıklara dayanamadığından mı, maç izlemeyi tercih ettiklerinden mi, ortada yoklar.Bir de bu kadar sessizlik kalmadı.Çocuğumu ağlattınız diye hemşirelerin üzerine yürüyen tiplerden geçilmiyor.

***

Yazmıştım, bir daha yazayım:gevezedir. Fakat anlattıklarını anlamak içinbekleriz.