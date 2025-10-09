Dünya öyle bir döneme girdi ki...
Bazı ihtimaller ve hesaplarla yüzleşilince...
İnsan haklı olarak "Yok artık, o kadar da değil!" diye itiraz ediyor.
***
Geçen pazartesi "Barış var, barış var"
demiştim ve eklemiştim: "Yüksek finans elitleri Gazze topraklarında yeni Dubai, bir yeni Singapur olsun istiyorlar."
Birçoğunuz bunu okuyunca, biliyorum
ki, yok artık, dediniz...
Oysa Blackrock ve Vanguard'ın bölgeye "farklı"
ilgisinden doğrudan bahsedenlerden biri de BM Gazze
raportörü F. Albanese'ydi.
***
Şimdi bölgeyi en iyi tanıyanlardan birinin...
Zamanında ABD Dışişleri Bakanlığı
Siyasi-Askeri İşler Bürosu Direktörlüğü de yapmış olan Josh Paul'
un Guardian'da çıkan yazısına bakıyorum da...
Şüpheye kapılmamak imkânsız...
Paul şöyle yazmış: "Tıpkı Trump gibi kendisi de bir emlak geliştiricisi olan Kushner, Gazze'ye baktığında binlerce yıllık bir tarih ve kültüre sahip bir toplum değil, İsrail tarafından yıkılıp düz hâle getirilmiş bir toprağın altında yeniden imara açılacak harika bir sahil şeridi görüyor." Josh Paul
'un yazısı yayımlandığı sırada...
Kushner ve Blair barış görüşmeleri için Şarm el Şeyh'e doğru uçuyorlardı.
***
Denizde muazzam doğalgaz yatakları...
Kıyıda Trump'ın deyimiyle "şahane bir riviera"
imkânı...
Ve yeni insanların taşınacağı "halksız" bir Ortadoğu Singapur'u...
Küresel elitlerin planı bu...
***
"Yok artık, o kadar da değil!"
türünden tepkilerin tarihsel serencamı için
de şunu söyleyeyim...
Geçen yüzyılın başında "Osmanlı İmparatorluğu
yıkılır; Anadolu
'da bir devletten ötesindeki toprakları bütün sömürgecilere dağıtılır" diyen kaç kişiydi?
Çeyrek asırdan kısa sürede neler olduğunu biliyoruz...
İsrail mi?
Amerikalı hahamlar bile İsrail diye bir devletin Filistin toprakları üzerinde kondurulmasına 1940'ların ortasında "Yok artık, bırakalım şu hayalleri" diyorlardı.
Sonucu ortada...
***
Haydi Türkiye!
Filistin için samimi çözüm arayışını dünyanın bütün halkları biliyor...
Şimdi de bölgedeki "allanıp pullanmış yeni sömürgecilik" oyununu bozma zamanı...
***
NOT DEFTERİ
Orta yaşlarına geldiğinde, insanlar artık yüzünde ruhunun yansımasını görür... Araba hırsızı araba hırsızı gibi görünür, dolandırıcılar dolandırıcı, sakin ve düşünceli insanlar sakin ve düşünceli görünür. (DOUGLAS COUPLAND / Hey, Nostradamus!)