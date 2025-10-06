Şimdi anlayacaksınız...

Gidip göreni de, sosyal medyadan aşina olup kafasında sorular oluşanı da daha iyi anlayacak...

Neden Dubai'de, Abu Dhabi'de, Singapur'da insanlar "yapay zekâ" karakteri gibi dolanıyorlar...

Burada suratını ekşiten, küfreden, bazen çocuk gibi sevinen ya da hala yoksulmuş gibi ağlaşan iş adamları neden oralara ayak basınca basmakalıp maskelerle dolanmaya başlıyorlar?

Neden yüzlerinden renk çekiliyor, geriye bir tek doların yeşili ve uyduruk bir gülümseme kalıyor, anlayacaksınız...

***

Nasıl mı?Şimdi barıştan konuşuyoruz ya...LakinAnlayacaksınız...

***

ABD Başkanı'ndan ve kabinesinden başlamak üzere...bilmemiz gerekiyor.

***

2013'ten beri İsrail Gazze kıyı şeridi ve açık denizini bir doğal gaz üretme merkezi olarak planlamıştı.Gazze, Batılıların ifadesiylendan kopartılacak, önce kendibaşına bir kriz bölgesi haline getirilecek,daha sonra üç milyon Gazzeli (Mısır'laanlaşılarak) bölgeden çıkartılacaktı...

***

Sonra iş değişti...Trump'ın ekibini ikna ettiler...BM Raportörü Francesca Albanese 'nin soykırım raporunda Blackrock şirketlerinin İsrail'e yaptıkları yardımına çok sık vurgu yapması boşuna değil...Blacrock ve Vanguard'ın öncülüğünde "öne çıkmaya başladı.Gazze'den bahsederkende bu yüzden...

***

İbrahim Anlaşmaları aslında bölgenin (ve Gazze'nin ) bu hale getirilmesi için başlangıç adımıdır.Netanyahu niye en yıkıcı laflar ettikten sonra bilediyor?

***

Ne kadar "insansız" bir dünya, değil mi?

Kafamıza nakşedelim şunu: Para sadece kendini sever.

Ve en lüks, en şatafatlı bölgeler aslında çağın en barbar kaleleridir.

***



NOT DEFTERİ

Hayat, insanlık, tekamül, medeniyet gibi değerler, bir zamanların enflasyon paraları kadar düşük... Bir milyarlık manevi kıymete bir kutu kibrit satın alamıyorsunuz. Ne müthiş iflas! ( NECİP FAZIL / Savaş Yazıları )