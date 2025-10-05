Ne çok zaman oldu o "rüya"ya kendimi bırakmayalı!

Anadolu yakasını "ateşten saraylar"a dönüştüren gurup vaktinde Cihangir'de bulunmayalı yani...

Oysa nasıl güzel, nasıl eşsiz bir manzaradır bu tepeden karşıya doğru açılan manzara...

Birincisi, trafik İstanbul'u hakkıyla yaşamayı imkânsızlaştırdı.

Eh, Cihangir tayfası da mahallesinden öyle soğuttu ki, gitmek içimizden gelmiyor.

Bilenler anlamıştır...söz ediyorum.Hani...diye başlayan şiir.

Açıkçası... Yahya Kemal şiiri bana yakın değildir ama bazı işaretler taşır ki...Durur kalırım.nedir yahu?Güneş ışığının son demlerininsöz etmek; böylecenedir, nasıl bir anlatımdır, düşünün...

'nın hazırladığı(Vakıfbank Kültür Yayınları) adlıtan öğrendim ki, bu şiirin el yazısı eskizlerinde başlıkmış...Eh, anlaşılır...Nihayetinde Park Otel'in 165 No'lu odasından aralıklarla da olsa,den söz ediyoruz."Fakir Üsküdar 'ın saltanatı"nın ancak o saatlere rast geldiğini iyi bilen bir şairden...

Son zamanlardaçok kurcalıyor zihnimi...doğru düzgün kucaklaşamadanrobotlarınadönüşeceğiz, bu gidişle..., İstanbul diye tarif edilen ama ilgisi pek az birkalacak geriye...

Neyse...Bunları konuşmayı ileri tarihlere bırakıp Yahya Kemal'e dönelim yine...Şairimizin bir deadlı şiiri vardır ki,pek bilinmez.İlk olarakyılında "Resimli Hayat" dergisinde yayımlanmış?diye başlıyor.Son mısrası da ürpertici hoşlukta:

Kaldı mı oralarda horozlar?Ötüyorlar mı hâlâ?