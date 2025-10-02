Bayağı geçmiş zaman...

Celal Bayar uzun ömrünün sonlarına doğru memleketi sık sık uyarmaya başlamıştı: "Bu kış komünizm gelecek..."

Hani azıcık gevşedik mi, kuzeyimizde tetikte bekleyen komünizm birden Karadeniz kıyılarımıza çıkarma yapacakmış gibi...

Şimdi hatırladıkça gülenlere aldırmayın, basbayağı ciddiye alınırdı bu uyarı.

***

Sonra 2000'lere girmek üzereyken bazı tipler,havasına girdiler, hatırlarsınız...Ama liberalhavası herkesin başını döndürdü,kıyamet fikri bile unutuldu.ve 2018 yılında üstüste "Salgın geliyor" diye yazan ben bileşaşırdım.Şimdi yine netameli zamanlardayız...

***

Geçen gün yazdım...Geri dönüşü yok...Dünyada bir şey olacaksa, Batı etkilendiği için olur; diğerleri her şeye rağmen lokal kalır.Bakın!..

***

Şunu bilelim...Siyonizme karşı biriken itirazlar bir sosyal çığa dönüşecekse...Sokaklar yeniden siyasal literatüre girecek, meydanlar hareketlenecekse...Ki gidişat öyle...Egemenleryollar ararlar...

***

Sosyal çatışmayı 1968'den beri unutmuş Batı devletleri için "sokak" tekinsiz bir yerdir.

İsraillilerin kafalarına sandalye vurularak kovulduğu Paris lokantaları; siyonist şarkılar söyleyen uçak yolcularının personel tarafından indirildiği havalimanları, İsrail şakşakçısı siyasi partiler, hükümetler ve kurumlar için sarsıcı bir gerçekliktir.

Yani...

Bu kış "uyduruk"tan bir salgın gelirse şaşırmayalım diyorum.

Söylentiler başladı bile sağlık medyasında; şu virüsü, bu virüsü...

Dikkat!

***



NOT DEFTERİ

Bana sorarsanız dünyada bu muvazene ıstırabı, ilerlemekten sapıtmış cemiyetlerin, ruhlarında taşıdığı ur yüzünden... Çare yok, dünya urunu kusacak... (NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)