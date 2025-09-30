Benim ufak balım dün sabah kapıdan çıkarken mırıldanmış: "Biliyor musun anne? Okul, hapishane gibi bir şey!"
Annesi, "Bacaksıza bak, bu benzetmeyi nasıl uydurdu" falan diye düşünedursun...
Taşınamayacak kadar ağır fakat bir yığın aksesuvar takarak neşeli hâle soktuğu çantasını da alıp uzaklaşmış...
***Bir arkadaşımın ortaokuldaki oğlu her seferinde, "Bugün de hiçbir şey öğrenmeden döndüm" diyerek okuldan eve geliyor...
***Milli Eğitim düzenimiz günümüzde bir çocuğun "öğrenme ihtiyacı" nedir, nelerle doyurulur konusunu önemsiyor mu? Hiç sanmıyorum.
***Özel okullar mı?
***Devlet okullarında oğlan çocukları sınıfı altüst ediyorlar, yapacak şey yok!
***
Bu konu burada bitmez.
Ama çocukların ruhlarını erkenden bitik hâle getirdiğimiz bir gerçek.
***
MODERN SANATMIŞ, GEÇİNİZ!
Dün Melih de yazdı...
Bizim plastik sanatlar dünyamızın dünyayla ilgisi yok.
Alın Contemporary İstanbul etkinliğini...
Hava bin beş yüz ama ne dünya hâlleri var içeride ne de tek bir kelime Gazze'den veya Filistin'den söz edilmiş...
Neyse ki geçenlerde genç bir sanatçı grubu "gerilla hareketi"yle içeriye arka kapıdan bir "sığınmacı botu" soktu ve İsrail devletinin 77 yıl önceki kuruluşunu protesto etti ve sonra çekildi.
Kendilerini kutluyorum.