HAŞMET BABAOĞLU
Okullar ile çocukların arası açılıyor
Benim ufak balım dün sabah kapıdan çıkarken mırıldanmış: "Biliyor musun anne? Okul, hapishane gibi bir şey!"
Annesi, "Bacaksıza bak, bu benzetmeyi nasıl uydurdu" falan diye düşünedursun...
Taşınamayacak kadar ağır fakat bir yığın aksesuvar takarak neşeli hâle soktuğu çantasını da alıp uzaklaşmış...

***

Bir arkadaşımın ortaokuldaki oğlu her seferinde, "Bugün de hiçbir şey öğrenmeden döndüm" diyerek okuldan eve geliyor...
Babası önceleri, "Olur mu hiç öyle şey, tonla ders yapıyorsunuz" gibi açıklamalarla idare etmeye çalıştı.
Sonra baktı ki, oğlu doğruyu söylüyor...
Malum, herkes dünyanın ne kadar çok değiştiği konusunda atıp tutuyor.
Ama çocuklar açısından olaya bakan var mı?
Yok!
Bugün 10-12 yaşları arasındaki bir çocuk kendi kendine kalıp sadece 1 saat internet ortamına takılsa, okulda 10 saat boyunca öğrendiklerinden daha fazlasını ve anlamlısını öğrenip zihninde yoğuruyor.

***

Milli Eğitim düzenimiz günümüzde bir çocuğun "öğrenme ihtiyacı" nedir, nelerle doyurulur konusunu önemsiyor mu? Hiç sanmıyorum.
Müfredatta ufak tefek değişiklikler yaparak ama okul düzenini aynı tutarak sosyal disiplin ve kırk yıllık akışla idare ediyoruz.
Ama çocuklar her şeyin farkındalar, haberiniz olsun!
İlkokul 3. sınıftaki uslu ama zeki bir çocuk için okul "hapishane" olmuşsa, gerisini siz düşünün...

***

Özel okullar mı?
Oralar ayrı âlem...
Velilerle sahte işbirlikleri; steril ortam tiyatrosu, cicili bicili öğretmenler ve yarış atları harası...

***

Devlet okullarında oğlan çocukları sınıfı altüst ediyorlar, yapacak şey yok!
Ama bir özel okulda ilkokul birinci sınıf çocuğu sınıfta kâğıttan uçak yaptı diye babası derhal okula çağrılıyor...
Bırakın bu numaraları yahu!

***

Bu konu burada bitmez.
Ama çocukların ruhlarını erkenden bitik hâle getirdiğimiz bir gerçek.

***


MODERN SANATMIŞ, GEÇİNİZ!

Dün Melih de yazdı...
Bizim plastik sanatlar dünyamızın dünyayla ilgisi yok.
Alın Contemporary İstanbul etkinliğini...
Hava bin beş yüz ama ne dünya hâlleri var içeride ne de tek bir kelime Gazze'den veya Filistin'den söz edilmiş...
Neyse ki geçenlerde genç bir sanatçı grubu "gerilla hareketi"yle içeriye arka kapıdan bir "sığınmacı botu" soktu ve İsrail devletinin 77 yıl önceki kuruluşunu protesto etti ve sonra çekildi.
Kendilerini kutluyorum.

