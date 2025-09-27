Trump sürekli barıştan söz ediyor...

Ama hem müttefiklerini hem de düşman saydıklarını hızla savaşa hazırlıyor.

"Nasıl yani?" diyenler olacaktır; "Trump tüccar, aklı fikri ticarette, parada, savaş ona uymuyor!"

Bu arkadaşların anlamak istemedikleri şey şu: Büyük boyutlu ticaret zaten bir tür savaştır ve ticaret ittifakları konvansiyonel savaşın hazırlıklarındandır...

***

Cumhurbaşkanımız ABD 'deyken muhalefetin temsilcilerinin söylediklerini kastediyorum...Sadece onlar mı? Onlara uyan sokaktaki muhalifler deNasıl bir nefret ki, sadece ülkelerini temsil eden liderden değil, artık ülkelerinden ve hatta kendilerinden nefret ediyorlar...

***

Çok ciddi bir toplumsal yarık var...Bu gerçekle yüzleşmek ve şu soruyu sormak zorundayız:Bir toplum huzurlu yarınlar inşa edebilir mi?

***

İsmi lazım değil, TV'de, Youtube 'da sürekli karşımıza çıkan biri var...Bilir bilmez her konuda konuşuyor ama her fırsattadiyor.İyi de varlığının bilim tarafına kimse bir şey demiyor ki...Amadeğilsin!

***

Bir de bu "bilim adamı" sayesinde takıntı hâline getirdiğim şukonusu var...Erkekler kısa konçlu çorap giymesinler, ne olur!

***

Başkalarına fazla yakın, hatta yapışık veya yılışık olmakla ortaya çıkan bir özellik sanılmaya başlandı.OysaSamimiyet sözcüğünün Arapça kökenlerine baktığımız zaman da aynı kapıya çıkıyoruz:deye,e, hattadenen şeye gönderiyor bizi!

***

On yıl sonradöndüm.Ve şaşırdım...Bir parça eleştirsen, şakşakçıları sosyal medyadan tehdit mesajları yağdırıyorlar.Öyle basit değil, hayatınla, ailenle tehdit ediliyorsun falan...Hepsini not ediyorum...Elbette hesabını soracağım.