Trump sürekli barıştan söz ediyor...
Ama hem müttefiklerini hem de düşman saydıklarını hızla savaşa hazırlıyor.
"Nasıl yani?" diyenler olacaktır; "Trump tüccar, aklı fikri ticarette, parada, savaş ona uymuyor!"
Bu arkadaşların anlamak istemedikleri şey şu: Büyük boyutlu ticaret zaten bir tür savaştır ve ticaret ittifakları konvansiyonel savaşın hazırlıklarındandır...
***
Bu siyaset falan değil...
Psikopatolojik bir hâl..
Cumhurbaşkanımız ABD
'deyken muhalefetin temsilcilerinin söylediklerini kastediyorum...
Sadece onlar mı? Onlara uyan sokaktaki muhalifler de toplu hâlde delirdiler.
Nasıl bir nefret ki, sadece ülkelerini temsil eden liderden değil, artık ülkelerinden ve hatta kendilerinden nefret ediyorlar...
***
Çok ciddi bir toplumsal yarık var...
Bu gerçekle yüzleşmek ve şu soruyu sormak zorundayız:
Türklüğünden, yerinden, yurdundan ve hasbelkader burada doğmuş olmaktan bu denli rahatsız geniş bir kesim varken...
Bir toplum huzurlu yarınlar inşa edebilir mi?
***
İsmi lazım değil, TV'de, Youtube
'da sürekli karşımıza çıkan biri var...
Bilir bilmez her konuda konuşuyor ama her fırsatta "Ben bilim adamıyım"
diyor.
İyi de varlığının bilim tarafına kimse bir şey demiyor ki...
Ama adam
değilsin!
***
Bir de bu "bilim adamı" sayesinde takıntı hâline getirdiğim şu kısa konçlu çorap
konusu var...
Erkekler kısa konçlu çorap giymesinler, ne olur!
***
İçtenlik...
Başkalarına fazla yakın, hatta yapışık veya yılışık olmakla ortaya çıkan bir özellik sanılmaya başlandı.
Oysa ancak kendi "iç"ine yakınsa içtendir insan...
Samimiyet sözcüğünün Arapça
kökenlerine baktığımız zaman da aynı kapıya çıkıyoruz: "Samimiyet"
de "en içeri"
ye, "öz"
e, hatta "ilik"
denen şeye gönderiyor bizi!
***
On yıl sonra A Spor/Youtube'da futbol yorumuna
döndüm.
Ve şaşırdım...
Ortam ne kadar değişmiş...
Kimi futbolcular mafya bozuntusu olup çıkmışlar.
Bir parça eleştirsen, şakşakçıları sosyal medyadan tehdit mesajları yağdırıyorlar.
Öyle basit değil, hayatınla, ailenle tehdit ediliyorsun falan...
Hepsini not ediyorum...
Elbette hesabını soracağım.