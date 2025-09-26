"9 yaşında kızı arkadaşları nasıl dövmüşler, tarif edemem" diye anlatıyor öğretmen hanım.
"En kötüsü şu ki, hepsi kız olan akranları bu yaptıklarının her saniyesinden zevk almışlar" diye ekliyor...
Saf saf "İyi ki bir öğrenci gizlice videoya almış, yavrucak başına geleni ispat edemezdi belki" diyorum ya...
Öğretmen hanım, buruk bir bakış atıyor, o zaman anlıyorum; video kaydı da bir tür "mafya bozuntuluğu" aslında...
Neyse okul idaresi el koymuş, veliler bir araya gelmiş, yapılması gerekenler yapılmış...
Ama görüyorsunuzdur...
Sosyal medyaya her gün yurdun her yanından "akran zorbalığı" haberleri düşüyor...
Çocuklar böyle de yetişkinler farklı mı?
***Ara ara dünya hâllerini, siyasetin bitmez tükenmez tekrarlarını falan medyada da bir yana bırakıp bunları ne zaman konuşacağız?
***"Basit şeyler" demeye alıştığımız gerçekler hiç basit değiller aslında...
***Bir kafede oturuyorum...
***Mahalledeki esnafla konuşuyorum...
***Ne yalan söyleyeyim...
***
Çocuklarımıza ne aktarıyoruz?
Asap bozukluklarımızı...
Sevgisiz bakışımızı...
Paraya odaklanmış dünyamızı...
Bunları ne zaman konuşacağız?
***
NOT DEFTERİ
Başkalarıyla birlikte geçen bir saatin ruhta bıraktığı lekeyi silmeye bir yıllık yalnızlık yetmez. (E.M. CIORAN / Avare Düşünceler)