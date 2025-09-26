"9 yaşında kızı arkadaşları nasıl dövmüşler, tarif edemem" diye anlatıyor öğretmen hanım.

"En kötüsü şu ki, hepsi kız olan akranları bu yaptıklarının her saniyesinden zevk almışlar" diye ekliyor...

Saf saf "İyi ki bir öğrenci gizlice videoya almış, yavrucak başına geleni ispat edemezdi belki" diyorum ya...

Öğretmen hanım, buruk bir bakış atıyor, o zaman anlıyorum; video kaydı da bir tür "mafya bozuntuluğu" aslında...

Neyse okul idaresi el koymuş, veliler bir araya gelmiş, yapılması gerekenler yapılmış...

Ama görüyorsunuzdur...

Sosyal medyaya her gün yurdun her yanından "akran zorbalığı" haberleri düşüyor...

Çocuklar böyle de yetişkinler farklı mı?

***

Değişen duygu durumlarımızı, çöken ahlaki duruşlarımızı,, yeni sokak kültürünü konuşmamız gerekiyor...Anlayacağınız, kaynar suya elimizi sokmak zorundayız.

***

Düşünebiliyor musunuz?Aklı başında orta yaşlı biri olarak tanıdığınızakşam yürüyüşünde karşılaştığınızdadeyişinize karşılık vermiyor.Bunun yerine siyasi bir konu açıp laf atıyor, biraz uzaklaşınca daişitiyorsunuz.

***

Bir kafede oturuyorum...30'larında bir adam geliyor yanıma...Davranışları pek saygılı; sık sık özlü sözler sıkıştırıyor konuşmasının arasına...Gittikten sonra kafedeki garson kızdiye fısıldıyor;

***

Mahalledeki esnafla konuşuyorum...Kırk yıldır tanıdıkları müşterilerinin yeni hâllerinden şikâyetçiler.Mahalleliyle konuşuyorum, onlar da esnafın artıkdönüştüğünü iddia ediyorlar.

***

Ne yalan söyleyeyim...Bu tabloya baktıkçadiye söyleniyorum...Nerede yahu güzel insanlar?

***

Çocuklarımıza ne aktarıyoruz?

Asap bozukluklarımızı...

Sevgisiz bakışımızı...

Paraya odaklanmış dünyamızı...

Bunları ne zaman konuşacağız?

***



NOT DEFTERİ

Başkalarıyla birlikte geçen bir saatin ruhta bıraktığı lekeyi silmeye bir yıllık yalnızlık yetmez. (E.M. CIORAN / Avare Düşünceler)