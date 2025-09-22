Arka taraftaki zeytinliklerden tatlı bir rüzgar kopup geliyor...
Yavaş yavaş gümüşlenen denizin üzerine usulca dokunup geçecek...
Varla yok arası bir dalga...
Tekneler ürpermiş gibi hafifçe sallanıyorlar.
***
Kim bilir kaçıncı kez...
Kim bilir hangi yaşımdan beri böyle manzaralar karşısında aynı cümleyi tekrarlıyorum:
Dünya güzel, biz çirkin...
***
Biraz ileride kıyıya portatif sandalyeleriyle gelmiş yerliler ve emekliler var.
Şimdi onların mevsimi başladı;
Eylül veda edinceye kadar kıyıda oturup dünya meselelerini konuşacaklar.
Kulaklarımı kapatıyorum...
Cep telefonum sabahtan beri hiç durmuyor zaten...
Sosyal medya mesajları, arkadaşlarımın aramaları, meslektaşlarımdan akan haberler...
Yine de kararlıyım...
Sakin bir kıyı kasabasında denize uzun uzun bakıp gördüklerimi içime çekerek
ve şükür ki, ilahi bir bağış saydığım geçen yazın
henüz çok sıcak ve çok güzel
hatıralarını tekrar çağırarak, yani çok
kişisel bir ayin havasında sonbahara
giriş yapıyorum...
***
Dünya ve hepimiz için öyle mi ya?
Beş yılda olacak şeyler beş haftada oluyor artık.
Biliyorum...
Sonbahar çok sarsıntılı geçecek.
***
Ben kıyıda durmuş...
Bulut mu olsam, balık mı derken...
X'te yorumlar, tezler haberler birikiyor.
Instagram
artık "yalan dünya" havalarıyla idare edemiyor;
Youtube
'da atıp tutmalar hiç durmadan devam ediyor.
Hayır! Kendimle baş başa kalmakta inat ediyorum.
Biraz ileride kalabalık bir kaz ailesi suya girip çığlık çığlığa yıkanıyorlar; öyle güzeller ki...
***
Dün dijital bakımdan minimalizmi savunan bir makale okudum...
Yazar "Akıllı telefonunuzdan bağımsızlığını ilan etmeden köleliğinize son veremezsiniz
"
gibi laflar ediyordu.
Gülünç artık!
Sisteme kölelik mi?
Bu mu yani? Sadece sosyal
medya mı?
Yahu içimiz dışımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, işimiz gücümüz, fikrimiz ve zikrimiz bile sisteme köle...
***
Toparlanıp yerimden kalkıyorum...
Olmayacak böyle...
Ülke de, dünya da kıpır kıpır.
Telefonuma bakıyorum.
Biliyorum, bir daha kafamı ondan kaldıramayacağım.
***
NOT DEFTERİ
Stresten iki ayağı bir pabuca girmiş, kazanmak, harcamak, haz almak ve ölmek konusunda sabırsız kadın ve erkekler... (J. KRISTEVA / Ruhun Yeni hastalıkları)