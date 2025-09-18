Çok merak ediyorum...

İşinde gücünde, sade insanlar, etraflarını saran mafyöz tiplerin tehditkâr havalarına ne zaman isyan edecekler?

Gerçekten merak ediyorum...

Çeteci kılıklı türedi tipler, aile babalarını itip kakmaya, sosyal medya mafyaları beğenmedikleri fikirleri dile getirenleri tehdit etmeye ne zamana kadar devam edecek?

***

TV dizilerinin zihinleri etkilemediğini iddia edenler yanılıyor.Altına siyah bir Range veya Audi çeken anında işadamı olmaktan çıkıp Süleyman Çakır oluyor yahu!Pantolonunu toplayamayan tiplerin etrafını tehdit eden kabadayı havalarına girmesi;sıktı!

***

böyle bir şey işte!Bilenler, özellikle de uzmanlar iyi bilir:Kendini koruma güdüsüyle etrafını tehdit etme davranışı arasında doğrudan bağ vardır.Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar toplum içindehızla gelişiyordu; sonrasının neden böyle geldiğini külahı önümüze koyup düşünmek zorundayız...

***

Şu gerçekle de yüzleşmeliyiz.Aile yapımız,bozuldu.Bakın, doğal afetlerin, hatta savaşların travmaları bile kısa sürede atlatılabiliyor ama aile içinde yaşananları atlatmak çok zor...

***

Anlayacağınız...Bir tür sosyal salgınla karşı karşıyayız.Bir hastalık bu ve yayıldıkça yayılıyor.Sonuç?..Siyaset sınıfı bu gelişmelerin farkında mı? Umarım...

***

Peki acilen ne yapacağız?

Adalete güven topluma yerleşmeden mafyalaşma salgını def edilemez. Bu bir...

Emniyet güçleri bu konuya ağırlık verecek ve çete bozuntularına göz açtırmayacak. Bu iki...

***



NOT DEFTERİ

İnsanın kendini sakınması lazım, kendine özen göstermesi, tehlikelerden kaçınması ve dostlarını acı ve kedere sürüklememesi lazım... (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)