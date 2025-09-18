Çok merak ediyorum...
İşinde gücünde, sade insanlar, etraflarını saran mafyöz tiplerin tehditkâr havalarına ne zaman isyan edecekler?
Gerçekten merak ediyorum...
Çeteci kılıklı türedi tipler, aile babalarını itip kakmaya, sosyal medya mafyaları beğenmedikleri fikirleri dile getirenleri tehdit etmeye ne zamana kadar devam edecek?
***
TV dizilerinin zihinleri etkilemediğini iddia edenler yanılıyor.
Altına siyah bir Range veya Audi çeken anında işadamı olmaktan çıkıp Süleyman Çakır
oluyor yahu!
Sıktı artık!
Pantolonunu toplayamayan tiplerin etrafını tehdit eden kabadayı havalarına girmesi; "baba" olamayanın da arkada el bağlayıp fotoğraf vermesi
sıktı!
***
Risk toplumuna dönüşmek
böyle bir şey işte!
Bilenler, özellikle de uzmanlar iyi bilir: Bir toplumun üyeleri tehdit altında olduklarını düşünmeye başladıklarında, tehdit etmeye de başlarlar...
Kendini koruma güdüsüyle etrafını tehdit etme davranışı arasında doğrudan bağ vardır.
Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar toplum içinde bireysel güvenlik duygumuz
hızla gelişiyordu; sonrasının neden böyle geldiğini külahı önümüze koyup düşünmek zorundayız...
***
Şu gerçekle de yüzleşmeliyiz.
Aile yapımız, ailelerin içi
bozuldu.
Bir çocuk 18 yaşına gelinceye kadar aile içinde bin türlü tehdit ve travmayla karşılaşıyor.
Bakın, doğal afetlerin, hatta savaşların travmaları bile kısa sürede atlatılabiliyor ama aile içinde yaşananları atlatmak çok zor...
Ailede tehdit görerek büyüyen bir çocuğun yetişkinliğine dair tek ideali vardır: Tehdit eden olmak...
***
Anlayacağınız...
Bir tür sosyal salgınla karşı karşıyayız.
Bir hastalık bu ve yayıldıkça yayılıyor.
Sonuç?..
Sade insanın kapladığı güç alanı daralıyor, sesi kısılıyor.
Siyaset sınıfı bu gelişmelerin farkında mı? Umarım...
***
Peki acilen ne yapacağız?
Adalete güven topluma yerleşmeden mafyalaşma salgını def edilemez. Bu bir...
Emniyet güçleri bu konuya ağırlık verecek ve çete bozuntularına göz açtırmayacak. Bu iki...
***
NOT DEFTERİ
İnsanın kendini sakınması lazım, kendine özen göstermesi, tehlikelerden kaçınması ve dostlarını acı ve kedere sürüklememesi lazım... (DOSTOYEVSKİ / İnsancıklar)