Sosyal medyada sürekli adalet, özgürlük, egemenlik üzerine atıp tutuyoruz ya, elbette gündelik öfkemizin dışa vurumu açısından anlaşılır bir şey.

Ama şu çok net...

"Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?" sorusuna gece gündüz cevap aramayanların ne dediklerinin gerçek bir kıymeti yok!

***

Sosyal medya gevezeliği hakiki sorgulamalara girişmemizi, hele hele bazı şeyleri baştan öğrenmeye başlamamıza çaba göstermeyi engelliyor.Sonra?

***

Unutturdular daha doğrusu...Hatta en baştan öğrenmeliyiz.Sol gevezeliklere aldırmadan..."Hepimiz biriz" hoşluklarına kapılmadan...

***

artık üzerinin örtülemeyeceği kadar güçlü bir vicdan seferberliğine dayanmasında... Akdeniz artık bu filoyla anılacak...Başına ne gelirse gelsin, şimdiden galip bu filo...

***

Yıllar önce yazmışım, bir okurum hatırlattı...Şöyle:

***

Eskidennda ağız tadına, tabiata, şehrin güzelliklerine yer verirdim...Küçük tavsiyeler, anılar, uyarılar...Şimdi öyle bir sert gündem var ki, bunlara sıra gelmiyor.

***

Yavanlık ve ucuzculuk her yere hâkim olmaya başlıyor.Üstelik işletmeler

***

Okullar mı?Haksız değiller...Bazı bildiğim şeyler, velilerin de haklı olduğunu düşündürüyor.Ne olacak bu işin sonu?Böyle gider.