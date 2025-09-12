Artık öylesi böylesi kalmadı...
Yaldızlar dökülüyor...
Laf dolandırmalar dönemi kapanıyor, kapanacak...
***Trump'ın başına bir şey gelse, Beyaz Saray'ın komutasını ele alacak adam, J.D. Vance yani...
***ABD'nin bütün "müttefikleri" için külahı önüne koyup düşünme ve nihai bir strateji oluşturma zamanı...
***Artık bütün Müslüman ülkeler, bütün Ortadoğu, hatta Batı'da İspanya gibi ülkeler için de çok zor ama kaçınılmaz bir ödev...
***Kabul edelim ki...
***
Bir an için arkanıza yaslanıp 20 küsur yıl öncesine gidin...
Ve o zamanki siyasi, sosyal, medyatik ortamı düşünün...
Ne kadar haberiniz olurdu İsrail'in saldırılarından?
Nasıl haber yapılırdı soykırım?
Anlamak zor değil...
Açın Youtube'u...
O dönemim medyasından arta kalmış...
Ve Gazze'de açlığa mahkûm edilen, sabah akşam bombalanan çocukları zerre umursamayan ve İsrail'i savunan heriflerin videolarını izleyin...
Ha tabii İstanbul burjuvazisinin sessizliği de ilginç değil mi?
***
NOT DEFTERİ
Devirler geçecek, hayranlıklar görecek, düşmanlıklar görecek, varlığı da, yokluğu da bütün unsurları ile tadacak, fakat mutluluğu sadece bir hatıra olarak tanıyacaktı. (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)