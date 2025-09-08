Pekin'de dev askeri geçit töreni...
Malum, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıldönümü...
Herkes yeni silahlara odaklanmış...
Hipersonik gemisavarlar, en yeni balistik füzeler falan...
Ve tam o sırada fark ediliyor; Putin ve Şi'nin tercümanlarının mikrofonları açık kalmış...
Konuşmaları işitiliyor...
Ne konuşuyorlar?
Hayır, bugünü değil, yakın geleceği...
Silahları değil, "insan"ın yaşlanmasını, beden algısının değişimini ve yeni tıp teknolojilerini konuşuyorlar...
Öyle laf olsun diye değil, uzun uzun konuşuyorlar.
***Şi, "geçmişte 70 yaşına gelene çok yaşlandı gözüyle bakılıyordu, oysa yakında genç sayılacaklar" diyor.
***Bizim medya iki satırdan fazla ilgilenmediği için haberi görmemiş olabilirsiniz...
***Biz o sırada ülke olarak CHP'yi konuşuyorduk...
***Şu çok net...
***Uzun ve genç yaşam...
Bugün yazımı Enbiya Suresi'nin 34. Ayeti ile bitirmek istiyorum: "Biz, senden önce de hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de, onlar ebedi yaşayacaklar mı?"
NOT DEFTERİ
İnkârlar, inatlaşmalar, hırslar, hasetler, yalanlar, kayırmalar... Beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. İnan bana! (TARIK BUĞRA / Yağmuru Beklerken)