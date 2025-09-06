Eylül...

Serinler mi ortalık?

Havadan söz ediyorsanız, bilmek zor...

Lakin siyasal ve sosyal bakımdan hem sıcaklığın, hem de rüzgarların artacağı kesin.

***

İçinizden "" diye söylendiğinizeeminim...Takvimin hızı bildiğimiz gibi ama zaman algımız dörtnala koşturuyor.

***

Hazan henüz uzaktadır.Bir de o ışık...Çok yazdım, hani ikindi vakitleri gitgide sararan ve akşam üzerleri camları kızıla boyayan ışığındandır hüzün...Ayın 15'inden sonra ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız...

***

Yaz bitti mi?Biliyorsunuz da, itiraf etmek istemiyorsunuz; yaz mevsimi iklime bakarak değil, kolektif uzlaşmayla bitiriliyor...Okullar açılıyor, şehirlere dönülüyor, işler güçler yeniden rutin hareketliliğine dönüyor; en garibi de onca sıcağa rağmen kılık kıyafet değişmeye başlıyor.Ne garip! Biz mevsimlerin gerçeklerine değil,bağlıyız...

***

Bir sonraki yaz, bambaşka olacak.

***

Yazdan konuşurken "" derdim eskiden...Şimdi biliyorum...Şu zalim dünya güzelim yazlara hiç yakışmıyor.

***

Farklı teoriler geliştiren ve birbiriyle anlaşamayan ekollerden bilim adamları bile, çok değil sadece beş yıl sonra dünyanın ciddi biçimde temiz su sıkıntısı çekeceğini söylüyorlar.İyi de bakın bakalım, ülkelere?İçlerinden birinde olsun, kendine çeki düzen verme hali görüyor musunuz?

***