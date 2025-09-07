13 Ağustos 1939, Cumartesi...

Roma'da XV. yüzyıldan kalma bir saray olan Palazzo Venezia'nın görkemli salonunda Cortellazo Kontu ve İtalya Dışişleri Bakanı Galeazzo Ciano, Almanlarla yaptığı görüşmelerin notunu Mussolini'ye veriyor...

Şöyle...

"Hitler çok açık ve kararlı.

Savaş çıkartacak ve bizi de beraberinde sürükleyecek."

Mussolini dahil orada bulunan herkes konta hak veriyor ama gerçek çarçabuk geçiştiriliyor...

***

Aynı yıl, güneşli bir Ağustos günü...Çok uzun zamandır ülkelerinin bir savaşa hazırlandığını biliyorlar.Fakat yine de kondurmuyorlar...On binlerce Alman zaten İtalya'da turistik seyahatte ve hayatlarından o kadar memnunlar ki, hatıra defterlerine "Oysa çok kısa süre sonra büyük savaşın gongları çalmaya başlayacak...

***

İsviçre 'den Londraya geldiler.Güzel havanın tadını çıkartmak için hemen parklarda yürüyüşe çıktılar.Piknik yapan aileler, etrafta koşuşturan çocuklar...Mann'ın aklında...diye düşünüyor.Eşi Katia umutlu, ona katılmıyor.

***

Şimdi gel de yazma!..Hileli anlaşmalar, gövde gösterileri, ileri diplomatik hamleler, bolca barış söylevleri...Zalim "oyun" başlayıvermiş.

***

Sabah kalktım, kütüphanemdeki" ve "kitaplarını çıkartıp karıştırdım...Pazar Pazar yazdığına bak diyorsunuz, farkındayım.Ama bana sorarsanız,zamanıdır...

***

Şunu da hatırlatayım...Fransa'da toplanıp gelecek yılların planınıyapmışlardı. Bir sonraki yıl çokbüyük bir turizm kongresi toplayacakve sonra da sektörü ateşleyeceklerdi.Buldukları slogan da çok hoşlarına gidiyordu: "(Yaşam sevinci.)