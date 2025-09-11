Öfkeli sözlerimiz ve sembolik eylemlerimizle nereye kadar gidebiliriz?
Hislerimiz bizi ne zamana kadar dik tutabilir?
Olup bitenlerin arkasındaki gerçeği görüyor olmamız, dünyanın güçlülerinin umurunda mı?
***
İsrail
üzerine...
Gazze
üzerine yazmak, konuşmak gitgide güçleşiyor...
Her geçen gün Gazze'de çocuklar daha hızlı, daha fazla, daha acımasızca katlediliyor...
Gazze Şeridi
'nin yüzde 70'i toz toprak oldu.
Fikirlerimiz ve sözlerimiz ise havada uçuşup kayboluyor.
***
İsrail biliyor...
Neyi?
Dünyanın düzeninin kitleler ve duyguları tarafından değil...
Devletlerin ayakta kalma dürtüleri ve çıkar ilişkilerince yönlendirildiğini biliyor.
***
"Sistem İsrail'i destekliyor" diyorlar.
Saptırma bu!
Hâlâ anlamadınız mı?
SİSTEM aslında İsrail'in ta kendisi...
Sistemi sarsmayı gaye edilmiş ülkeler ise ciddi ekonomik sıkıntılara sokuluyor, hatta açık düşmanlıkla tehdit ediliyorlar.
Sürekli sormamız gerek: Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?
Nasıl bir dünyada
egemenlik, adalet, diplomasi konularında
atıp tutuyoruz?
***
İsrail 24 saat içinde 5 ülkeyi bombaladı...
Sonra İsrail uçakları hiçbir şey olmamış gibi üslerine geri döndüler...
Önce bu tabloya uzun uzun bakalım...
Gazzelilerin yakın geleceğine bir faydamız olamıyor ama bu tabloyu dürüstçe tartışmaya başlarsak, bizim geleceğimize faydası olabilir...
***
İsrail uçakları yaklaşık 1800 km uzaktaki Doha'yı vurdular, tamam da...
Nasıl?
Bir ABD uçak gemisini mi kullandılar?
Yakıt ikmali hangi ülkelerin tanker uçaklarınca yapıldı?
Uçaklar hangi ülkelerin hava sahasını kullandı?
***
Şimdi bu satırları yazarken TV açık...
İyi niyetli bir sunucu, "İsrail ile ittifak içindeki ABD" diyor.
Gerçekten böyle mi?
Yoksa gerçek bundan daha ötesi mi?
ABD'ye yıllardır bu köşede "Büyük İsrail" deyişim boşuna mı?
***
NOT DEFTERİ
Belki siz cömertsinizdir ve herkesin bir ruhu olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ben o kadar da emin değilim (DOUGLAS COUPLAND / Hey, Nostradamus)